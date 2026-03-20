De Las Lomitas a la Bombonera: el sueño de Bianca ya juega en primera ilusión

El deporte siempre guarda historias que conmueven, pero algunas tienen ese condimento especial que las vuelve inolvidables. Desde Las Lomitas, en el oeste formoseño, una joven promesa del vóley dio un salto gigante: Bianca, con apenas 12 años, fue seleccionada para formar parte de Boca Juniors.

Todo comenzó casi por casualidad, aunque el talento ya estaba. La oportunidad apareció cuando un familiar llevó a su hijo a una prueba en el club xeneize y, entre canchas y pelotas, vio a chicas entrenando vóley. Una consulta, un contacto y un nombre clave: el captador de talentos Jorge Ferreira. A partir de ahí, la historia tomó velocidad.

Una foto, algunos videos y una primera evaluación bastaron para despertar el interés. La convocatoria no tardó en llegar: Bianca debía presentarse a una prueba oficial en Buenos Aires. El tiempo apremiaba, apenas una semana para organizar un viaje largo y costoso. Pero cuando hay un sueño en juego, no hay obstáculos que detengan.

La familia se puso en marcha. Desde Formosa hacia la capital, con la ilusión como motor. El 24 de febrero fue el día señalado. Bianca pisó el club, mostró su juego y confirmó lo que ya insinuaba desde chica: condiciones, disciplina y una pasión heredada.

Porque el vóley no es nuevo en su vida. Desde los ocho años entrena bajo la mirada de su padre, profesor de Educación Física y formador en una escuelita local. Allí, entre entrenamientos y esfuerzo diario, se forjó esta historia que hoy trasciende fronteras provinciales.

El resultado fue el soñado: quedó seleccionada. Y la emoción fue doble. No solo por el logro deportivo, sino porque Bianca es hincha de Boca. Vestir esos colores no es solo una oportunidad, es cumplir un anhelo.

El impacto se sintió fuerte en su comunidad. En Las Lomitas, su historia se convirtió en inspiración. Una prueba de que el talento del interior también puede llegar a lo más alto cuando se combina con trabajo, compromiso y acompañamiento familiar.

Su historia también fue compartida en una entrevista realizada en el programa «La Otra Mirada» de FM Espacios 92.5, donde pudo contar en primera persona cómo vive este presente lleno de sueños y desafíos.

Claro que el desafío recién comienza. La distancia obliga a reorganizar la vida: por ahora, Bianca permanece en Buenos Aires con familiares, mientras sus padres proyectan una futura mudanza para acompañar su carrera.

Más allá del logro individual, el mensaje es claro: el deporte forma, abre puertas y construye sueños. Desde su lugar, la familia también apuesta a eso, impulsando un semillero en su ciudad para que más chicos se animen a intentarlo.

Hoy, la joven representa mucho más que una promesa. Es el primer paso de un camino que recién empieza, pero que ya inspira a toda una comunidad. Porque cuando el esfuerzo se encuentra con la oportunidad, los sueños dejan de ser sueños y empiezan a jugar en primera.