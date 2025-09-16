DEFENSORES DE EVITA SERÁ FILIAL DE CHACARITA JUNIORS

El Club Defensores de Formosa y su par Chacarita Juniors de Buenos Aires, firmaran un convenio por el cual la institución formoseña será filial del Funebrero. En esa ocasión también se realizará en el polideportivo policial una prueba de jugadores comprendidos entre las categorías 2012-2016.

Las pruebas se cumplirán los días 22, 23 y 24 de septiembre. Para las evaluaciones llegaran el coordinador del Departamento Infantil, Eduardo Natalio Perel, y el coordinador del Departamento Scout y entrenador de la Pre Novena, el formoseño Raúl José Amarilla.

FOTO: Anuncio.