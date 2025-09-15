DEFENSORES DEL ROSARIO CAMPEÓN DEL TORNEO DE PRIMERA A DE LA LFF

El Auriazul le ganó por penales a San Martín y se consagró campeón del Torneo de Primera División A 2025 de la Liga Formoseña de Fútbol. Luego de empatar 1-1 en el tiempo regular, ganó por 5-4 en los penales. FOTO 1: Defensores del Rosario celebró con su parcialidad el título de campeón.

El partido se jugó en el estadio del Club Sol de América, con un marco importante de público, y bajo el arbitraje de Darío Tonutti, quien expulsó a Enzo Ibarra (DR). Rolando Serrano adelantó a San Martín en el marcador a los 43´del periodo inicial, y a los 45´del complemento igualó para “Villa” Marcelo Centurión. En la tanda de los penales fue más efectivo Defensores del Rosario y se impuso por 5-4.

El plantel del campeón, dirigido por el técnico Fernando Sosa, estuvo integrado con estos jugadores: Ángel Pedrozo, David Sosa, Sebastián Ovelar, Lautaro Lezcano, Marcos Torales, Walter Castillo, Guido López, Mariano Medina, Enzo Ibarra, Federico Fernández, Enzo González, Leonardo Sotelo, Sebastián Sosa, Mauro Patiño, José Sánchez, Maximiliano Oviedo, Eric Servín y Marcelo Centurión.

El trofeo destinado al campeón fue entregado al capitán de Defensores del Rosario, Guido López, por el vicepresidente de la Liga Antonio Romero y el candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria Fabián Cáceres. El campeón festejó junto a su público que estuvo ubicado en el sector de la plata, fue festejo por partida doble: El título, y la clasificación al Torneo Regional Amateur, este último ya conseguido anticipadamente.

Magnifico cierre para el Torneo de la A, pese a la lluvia el campo de juego lució impecable, las hinchadas le dieron color al espectáculo, todo transcurrió en paz, sin problemas. Fue una auténtica fiesta del fútbol, digna de una gran final.

FOTO 2: La hermosa Copa ya esta en manos del capitán Guido López, acompañado por dirigentes de la Liga, y el candidato Fabián Cáceres.