DEFENSORES DEL ROSARIO DEBUTA HOY EN EL REGIONAL AMATEUR 2025

Oct 18, 2025

 

En el inicio del Torneo Regional Amateur 2025 que organiza el Consejo Federal de la AFA (CFA), este sábado en el estadio Carmelo Santiago Celauro de la ciudad de Clorinda, Defensores del Rosario campeón de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) medirá al local Atlético y Recreativo Juventud. El juego válido por la Zona 1 de la Región Litoral Norte, se iniciará a las 17, y será dirigido por el árbitro Enrique Méndez (General San Martín- Chaco). Tendrá fecha libre: Deportivo Tablita de Pirané. FOTO 1: Defensores del Rosario, dirigido por Fernando Sosa, buscará hacer historia en el Regional Amateur.

El Regional Amateur reúne a 332 clubes de todo el país, y entregará cuatro ascensos al Torneo Federal A (tercera categoría del fútbol argentino). Clasificarán a la segunda ronda los clubes ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una, y el mejor club ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una.

