DEFENSORES DEL ROSARIO DEBUTÓ GANANDO POR 2-1

Villa debutó con el pie derecho en el Torneo Regional Amateur 2025, este sábado en la ciudad de Clorinda se impuso al anfitrión Atlético Recreativo Juventud por 2-1, por la primera fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Norte. Los goles para el conjunto capitalino fueron conseguidos por: Fabián Pietkiewicz (8´ ST) y Guillermo Romero (47´ST), para el local anotó: Cesar Valdovinos (20´ST).

El cotejo que se cumplió en el estadio Carmelo Santiago Celauro, fue de ida y vuelta durante todo su desarrollo, y el equipo dirigido por Fernando Sosa recién desniveló en la última acción de juego. El árbitro chaqueño Enrique Méndez expulsó a Miguel Guzmán de Defensores del Rosario. Por la segunda fecha del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA, Deportivo Tablita de Pirané recibirá a Juventud de Clorinda, y quedará libre Defensores del Rosario.

FOTO: Primer gol de Defensores del Rosario en Clorinda. El balón enviado por Pietkietwicz va rumbo a la red.