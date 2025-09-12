Fútbol

DEFENSORES DEL ROSARIO Y SAN MARTÍN A LA FINAL DEL TORNEO DE PRIMERA A

Porreddeportiva

Sep 11, 2025

 

Los equipos de Defensores del Rosario y San Martín disputaran la final del Torneo de Primera División A 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol, al ganar este miércoles sus respectivos compromisos de semifinales a Inter del Barrio Obrero y 8 de Diciembre, respectivamente. Estos resultados también determinaron que Defensores del Rosario y 8 de Diciembre, serán los representantes capitalinos a la próxima edición del Torneo Regional de Fútbol que organiza el Consejo Federal de la AFA.

En el estadio Defensores de Evita, Defensores del Rosario con gol conquistado por Enzo González derrotó a Inter por 1-0. En tanto que en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, San Martín consiguió el pasaje a la final al superar a 8 de Diciembre por 5-4 en la definición desde el punto penal, tras una paridad de 1-1 en tiempo regular, donde Ariel Vega marcó para el Franjeado y Sebastián Ramírez de penal igualó para Ocho.

La finalísima se jugará el domingo, en horario y escenario a confirmar por la LFF. FOTO: San Martín vuelve a estar en una final del certamen de Primera A de la Liga capitalina.

 

Por reddeportiva

