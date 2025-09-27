DEFENSORES DEL ROSARIO EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a partir de las 19, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el protagonista invitado es el club Defensores del Rosario, reciente campeón del Torneo de Primera A que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). FOTO 1: Promoción del programa que saldrá al aire este fin de semana.

Pablo Olivera (presidente), Pablo Díaz (socio fundador), Fernando Sosa (DT) y René Bejarano (capitán), son las voces de este gran momento de la institución nacida un 9 de Julio de 1975, y cuyos colores son el del manto de la Virgen del Rosario.

Será un buen momento para conocer la historia del club, su presente, y el gran momento que se avecina con la inauguración de su estadio el lunes 29. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, testigo privilegiado de los acontecimientos que marcaron a fuego a “Villa”.

FOTO 2: Pablo Olivera, Pablo Diaz, Fernando Sosa y René Bejarano, junto al periodista deportivo Alfredo Domínguez, posando en la flamante tribuna del estadio de Defensores del Rosario.