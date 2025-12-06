Fútbol

DEFENSORES DEL ROSARIO FRENTE A 8 DE  DICIEMBRE POR LOS OCTAVOS DE FINAL

Dic 6, 2025

 

Villa recibirá a 8 de Diciembre, en un duelo de equipos de la capital formoseña, por la ida de la segunda ronda de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur. El juego se cumplirá en el coqueto estadio auriazul, se iniciará a las 19, y será dirigido por el colegiado correntino Gerardo Martínez Sandoval.

El compromiso aparece como atrayente, teniendo en cuenta que ambos sortearon con holgura la primera fase de la competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA. El Regional Amateur entregará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026. FOTO 1: Promoción del cruce entre Defensores del Rosario y 8 de Diciembre.

Todos los detalles

Sábado 6 de Diciembre

Defensores del Rosario- 8 de Diciembre

Horario: 19

Arbitro: Gerardo Martínez Sandoval

Líneas: Nicolás Alexis Rodríguez y Agustín Sosa

Todos de la ciudad de Corrientes

Estadio: Club Defensores del Rosario- Ciudad de Formosa

Partido de vuelta: 14 de Diciembre en el estadio del Club 8 de Diciembre, en el Lote 15 Bis.

FOTO 2: Hermosa vista aérea del estadio de Defensores del Rosario ubicado en el sector sur de la ciudad de Formosa.

 

 

 

 

 

