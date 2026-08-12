Pasó la decimoséptima fecha del Torneo Clasificatorio De Primera A que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Defensores del Rosario derrotó a Chacra 8 por 3-1, y con 39 unidades sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. A continuación, los resultados y posiciones del certamen más importante del balompié capitalino.

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FOTO 1: Un pasaje del cruce entre San Martín y Villa Jardín en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco.

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