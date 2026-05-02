Fútbol

Definición de Semifinalistas: El Torneo Federativo de Clubes busca sus finalistas

Porreddeportiva

May 1, 2026

 

Este fin de semana se conocerán los dos equipos que lucharán por el título del Torneo Federativo de Clubes, organizado por la Federación Formoseña de Fútbol (FFF). Tras dos intensos cruces en Clorinda, la acción se traslada a Pirané y Misión Laishí para los partidos de vuelta.

Cronograma de Partidos

Sábado 2 de mayo

En Misión Laishí: Estrellas de Laishi vs. 1.º de Mayo

(Clorinda)

Resultado de Ida: Empataron 2-2 en Clorinda. La serie está totalmente abierta y cualquier ganador accederá directamente a la final.

Domingo 3 de mayo

En Pirané: Deportivo Itatí vs. Libertad (Clorinda)

Resultado de Ida: Ganó Libertad 2-1. El «Decano» clorindense llega con ventaja mínima, mientras que el equipo piranense necesita ganar por un gol para igualar el global o por dos para clasificar de forma directa.

Lo que está en juego

El campeón de este certamen no solo obtendrá el prestigio provincial, sino que también se adjudicará la plaza directa para el Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría del fútbol argentino.

FOTO 1: Equipo del Deportivo Itatí de Pirané.

FOTO 2: La programación de los juegos de vuelta de semifinales.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

Primera B de Formosa arrancó a puro gol: 24 gritos en el estreno del 2026

May 1, 2026 reddeportiva
Fútbol

NO HABRÁ FÚTBOL EN 8 DE DICIEMBRE

Abr 28, 2026 reddeportiva
Fútbol

Jornada clave en la Primera “A”:  Se cumplen ocho cruces decisivos

Abr 28, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

Definición de Semifinalistas: El Torneo Federativo de Clubes busca sus finalistas

1 de mayo de 2026 reddeportiva
Rugby

Aguará y Qompi definen al campeón  del Apertura de Rugby en Formosa

1 de mayo de 2026 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNION CAYO EN OLIVA ANTE EL LOCAL INDEPENDIENTE

1 de mayo de 2026 reddeportiva
Fútbol

Primera B de Formosa arrancó a puro gol: 24 gritos en el estreno del 2026

1 de mayo de 2026 reddeportiva