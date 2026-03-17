Del Pilcomayo al podio: la escuela de surf que inspira sueños

En diálogo con el programa “Hora 20” de FM Espacios 92.5, el profesor Gabriel Argañaraz contó cómo nació y se sostiene una escuela de surf a remo en la zona del río Pilcomayo, donde el deporte se convierte en una verdadera herramienta de inclusión y trabajo en equipo.

El proyecto funciona en el paraje El Caracol, un lugar estratégico a 65 km al norte de Ingeniero Juárez, con dos lagunas ideales para que los principiantes, especialmente niños, aprendan con seguridad antes de enfrentarse a aguas más abiertas. “La idea es que primero adquieran práctica y después puedan proyectarse a otros escenarios”, explicó Argañaraz.

Con el tiempo, la iniciativa fue creciendo y hoy reúne a niños y adultos, generando un espacio intergeneracional donde el aprendizaje y la diversión se combinan con la pasión por el deporte. El desafío sigue siendo grande: actualmente cuentan con una sola tabla, pero eso no detiene el entusiasmo de quienes forman parte del proyecto.

La escuela mantiene un fuerte vínculo con las comunidades locales, promoviendo no solo el deporte, sino también el cuidado del entorno y el intercambio cultural. El próximo objetivo es conseguir más equipamiento y preparar a uno de los alumnos para participar en una travesía náutica en la ciudad de Formosa.

Para su fundador, la mayor recompensa es simple y deportiva: “Ver la alegría de los chicos cuando logran pararse en la tabla por primera vez”.