Deporte, cultura y tradición: Formosa  vive la Fiesta Nacional de la Corvina

El Gobierno organiza un trabajo articulado que reúne arte, cultura y sentido de pertenencia. Además, estableció horarios especiales en el transporte público para facilitar el traslado de los asistentes.

La provincia de Formosa se prepara para vivir la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río 2026, uno de los eventos más destacados de su calendario anual. El encuentro tendrá lugar el 8 de marzo en la localidad de Herradura (FOTO)y contará como actividad principal con la tradicional competencia de pesca embarcada a remo.

En el marco de la celebración, el Gobierno de la provincia, a través de una acción conjunta entre el Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Cultura, llevan adelante una intervención de arte público en la localidad de Herradura.

Esta actividad, coordinada por el Espacio de Arte Público del sector de Artes Visuales, consistió en jornadas intensivas de convivencia y producción artística donde el color y la creatividad transforman el paisaje urbano. En esta oportunidad, un colectivo de 32 artistas intervino puntos estratégicos de la localidad turística, creando una serie de murales que buscan embellecer el espacio y consolidar una muestra de la riqueza cultural y natural de la zona.

La actividad tiene como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia y visibilizar el talento de los creadores visuales formoseños, integrando el arte como un atractivo turístico permanente, consolidando a Herradura como un destino atractivo para ser visitado durante todo el año.

Servicios de transporte especiales por el fin de semana

Para facilitar el traslado desde el gobierno de Formosa dan a conocer los horarios de los colectivos que saldrán de la ciudad de Formosa como de regreso desde la Villa Turística.

El director de Transporte de la provincia de Formosa, Pablo Córdoba informó que se diagramó un sistema de servicios especiales para la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río en la localidad de Herradura, reconocida como el Jardín de la provincia, a desarrollarse este fin de semana, sábado 7 y domingo 8.

Para que todos puedan ir, se reforzaron los horarios habituales que hay de Formosa Capital a Herradura.

El sábado 7 de marzo, los horarios de salidas serán a las 13 y a las 20 horas; este último se diagramó porque habrá una presentación artística, con el festival de música y sabores, que será en la Plaza Unidad Nacional, a partir de las 20 horas.

Participarán del festival: Hernán Arias, Los Charros, Leonor Francis Benítez, entre otros artistas de excelencia. A esto se sumará el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE).

Por ese motivo, los colectivos quedarán apostados en Herradura hasta que finalicen los números artísticos.

El domingo 8, día del evento central, es decir, el concurso de la pesca de embarcada a remo. Las salidas desde Formosa, desde la plaza San Martín (frente al Ministerio de Turismo, ubicado en la calle José María Uriburu 820), tendrán los horarios: 8, 11,13 y 16 horas.

Mientras que, los regresos desde Herradura a Formosa capital, están fijados a las 10, 13 y 20 horas. El costo del pasaje será de $6500 y los menores de cinco años no abonarán el boleto de colectivo.