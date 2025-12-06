DEPORTIVO TATANÉ EN EL DEPORTE EN LA MEMORÍA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad los invitados son Bernardino Irala y Williams Cardenas, presidente y capitán, respetivamente, del Club Deportivo Tatané que logró consagrarse campeón de la categoría B de la Liga Formoseña de Fútbol, y que el año próximo militará en la categoría A.

Será un buen momento para recorrer la historia de la joven institución de la localidad de Tatané. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez.

FOTO: Williams Cárdenas y Bernardino Irala, junto al periodista Alfredo Domínguez, en el estudio del Canal 3 de la capital formoseña.