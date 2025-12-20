DI MARTINO EL INVITADO EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad, el invitado es el presidente del Club Sol de América, Rubén Darío Di Martino. FOTO 1: Rubén Darío Di Martino junto a Alfredo Domínguez, en el estudio del canal provincial.

Será un buen momento para recorrer el pasado reciente y el presente de la institución del barrio San Miguel. Di Martino, es también el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa.

La entrevista esta a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien conoce la trayectoria deportiva y dirigencial de Di Martino, desde la decada del 80´.

FOTO: Promoción de la presencia de Rubén Darío Di Martino en la pantalla del Canal 3.