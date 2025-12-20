Polideportivo

DI MARTINO EL INVITADO EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Porreddeportiva

Dic 20, 2025

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad, el invitado es el presidente del Club Sol de América, Rubén Darío Di Martino. FOTO 1: Rubén Darío Di Martino junto a Alfredo Domínguez, en el estudio del canal provincial.

Será un buen momento para recorrer el pasado reciente y el presente de la institución del barrio San Miguel. Di Martino, es también el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa.

La entrevista esta a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien conoce la trayectoria deportiva y dirigencial de Di Martino, desde la decada del 80´.

FOTO: Promoción de la presencia de Rubén Darío Di Martino en la pantalla del Canal 3.

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

Jofré premió a las juveniles de la Liga Formoseña

Dic 20, 2025 reddeportiva
Polideportivo

JORGE JOFRÉ PARTICIPÓ DEL CIERRE DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPAL

Dic 18, 2025 reddeportiva
Polideportivo

LA DIRIGENCIA DEL FÚTBOL DEL INTERIOR SE REUNIRÁ EN EZEIZA EL 7 DE FEBRERO

Dic 16, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

Jofré premió a las juveniles de la Liga Formoseña

20 de diciembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

DI MARTINO EL INVITADO EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

20 de diciembre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA DERROTÓ A OBRAS POR 88-77

20 de diciembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

JORGE JOFRÉ PARTICIPÓ DEL CIERRE DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPAL

18 de diciembre de 2025 reddeportiva