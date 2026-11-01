Di Martino recibió al Club de Veteranos 100 Viviendas tras un histórico 2026
El último lunes, las oficinas de la presidencia del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa se convirtieron en el escenario de un emotivo encuentro deportivo e institucional. El concejal Darío Di Martino recibió a parte del plantel superior del Club Atlético 100 Viviendas, quienes se acercaron para repasar un año cargado de éxitos y agradecer el acompañamiento oficial.
Durante una amena charla que giró en torno al desarrollo del deporte comunitario, la delegación de veteranos exhibió con orgullo las copas obtenidas a lo largo de la temporada 2026. La vitrina del club sumó este año dos hitos fundamentales: el título local en el campeonato de la Federación Unión de Clubes de Fútbol de Veteranos de Formosa y una histórica consagración internacional en el 1° Torneo Merco sudamericano, disputado en la ciudad de Pilar, Paraguay.
Di Martino ex jugador de Sol de América y Textil Formosa, es además presidente de la institución solense, lo que evidencia una pasión y compromiso para con el fútbol. Además, se desempeña como presidente del Concejo Deliberante de Formosa, la política y su vocación de servicio, son otros de sus rasgos distintivos.
FOTOS: El edil Darío Di Martino junto a los componentes del plantel de 100 Viviendas.