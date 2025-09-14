DIEGO TORREZ EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

El magnífico taekwondista (ITF) formoseño, Diego Agustín Torrez, es el invitado al programa El Deporte en la Memoria, que por la señal del Canal 3 de Formosa se emitirá este domingo 14 de septiembre, a las 11:30. La entrevista está a cargo del periodista deportivo, Alfredo Domínguez, un profundo conocedor de las artes marciales, y colaborador de la revista especializada Judo y Karate. FOTO 1: Diego Agustín Torrez junto a Alfredo Domínguez, en uno de los estudios del Canal 3.

Torrez, tiene 25 años, y 20 de practica del taekwondo, siempre en la órbita de la Academia Sonkal a cargo del maestro Gabriel Aguilera (4º Dan). El invitado con graduación de 2º Dan, tiene en su haber varios títulos nacionales, además de dos campeonatos del mundo de artes marciales abiertas, realizadas en Buenos Aires, donde en las finales superó a calificados rivales.

Torrez, quien lleva dos décadas junto a las artes marciales, siempre representando a Formosa, es además un notable ejemplo de superación personal, teniendo en cuenta que posee cuatro títulos de estudios de nivel superior. Será un buen momento para ver y escuchar la historia del joven campeón.

FOTO 2: Diego Agustín Torrez y Alfredo Domínguez, junto al cinturón que acredita al competidor como campeón mundial.