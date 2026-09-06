Dilma «Maravilla» Mareco será la gran protagonista  en una nueva emisión de «El Deporte en la Memoria»

El prestigioso ciclo televisivo El Deporte en la Memoria presentará este fin de semana una entrega imperdible dedicada a repasar la historia de Dilma «Maravilla» Mareco, una de las máximas referentes del pugilismo de la provincia. El programa, conducido por el reconocido periodista deportivo Alfredo Domínguez —especialista en la disciplina y miembro de la conducción nacional de la Unión de Periodistas de Boxeo (UPERBOX)—, se emitirá este sábado a las 19 a través de la pantalla de Canal 3 de Formosa, con una repetición pautada para el domingo a las 16.

Una vida sobre el ring y un legado vigente

La emisión ofrecerá un viaje cronológico por la carrera de Mareco, quien durante una década fue una figura central del boxeo amateur con más de 60 combates en su haber. Su consagración definitiva en las bases llegó al alzarse con el título en el Campeonato Argentino disputado en San Luis, logro que le abrió las puertas al exigente terreno rentado y profesional.

Más allá de sus logros con los guantes puestos, la propuesta televisiva hará hincapié en su faceta actual. Mareco continúa ligada al crecimiento institucional y técnico del deporte como secretaria de la Federación Formoseña de Boxeo. Asimismo, su vigencia en el gimnasio está respaldada por las credenciales oficiales de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), que la habilitan formalmente en los roles de entrenadora, árbitra y preparadora física.

FOTO: Dilma Mareco junto al periodista deportivo Alfredo Domínguez en el estudio del Canal 3 de la capital formoseña.

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