Una profunda tristeza envuelve hoy al deporte de Formosa tras el fallecimiento de Iván Miers (foto), de último paso por el balompié cordobés. El joven futbolista perdió la vida en la tarde del viernes luego de recibir una descarga eléctrica en medio de una jornada marcada por el cielo nublado y la amenaza de lluvia.

La tragedia ocurrió momentos antes de que comenzara un encuentro amistoso en una cancha del barrio El Resguardo. Mier formaba parte de un combinado de jugadores que se preparaba para enfrentar a Sportivo Patria cuando un rayo cayó de forma repentina en el lugar y lo impactó de lleno.

De inmediato, el futbolista fue trasladado de urgencia al Hospital Central de la capital, donde recibió asistencia médica, pero lamentablemente falleció poco después a causa de la gravedad del impacto. La descarga también alcanzó a otros jugadores de ambos equipos que se encontraban en el predio.

Según confirmó el director del Hospital Central, el doctor Martín Amílcar Puga, los demás deportistas afectados por el rayo se encuentran fuera de peligro y evolucionan de manera favorable.

El entrenador de Sportivo Patria, Juan Carlos Hermosi, relató que el suceso se produjo en la previa del partido preparatorio. El conjunto «Decano» se encontraba entrenando con vistas a la final por el título de la categoría B de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), instancia en la que deberá enfrentar al ganador del cruce entre Katrina y República Argentina. Ese encuentro estaba previsto para este sábado, pero ya fue suspendido a raíz de la dolorosa muerte de Miers.

Ante la conmoción y el duelo que atraviesa la comunidad deportiva, la Liga Formoseña de Fútbol y sus clubes afiliados expresaron su más sentido pésame y acompañan en este difícil momento a la familia, amigos y compañeros de Iván.

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