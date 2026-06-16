Don Bosco y Portuaritas abren la senda  ganadora en los Juegos Evita Formoseños

Los Juegos Evita Formoseños 2026 marchan a paso firme. Organizada por la Secretaría de Deportes del Gobierno de Formosa, la competencia de inclusión deportiva más importante de la provincia completó sus primeros cruces clave en la Instancia Capital, consagrando a los representantes de futsal que avanzarán a la fase departamental.

La acción se concentró en dos escenarios emblemáticos de la ciudad: el Polideportivo Policial y la Escuela Normal Superior «República del Paraguay». En ambas sedes se vivió un clima de alta intensidad competitiva y un notable marco de público que acompañó a las delegaciones juveniles.

En la rama masculina, el representativo de Don Bosco se adjudicó el boleto tras exhibir un juego colectivo sólido y contundente. El equipo selló su clasificación al superar en una vibrante final a Galo Mareco, un rival de fuste que dio pelea hasta los minutos finales pero que no logró contener el despliegue ofensivo del nuevo campeón capitalino.

Por el lado femenino, el festejo mayor quedó en manos de Portuaritas. Luciendo con orgullo los colores de 1° de Mayo de Villa Hermosa, el conjunto portuario ratificó su gran presente táctico y se impuso en el partido decisivo ante un duro Unión de Formosa. Con este triunfo, las jóvenes aseguran su presencia en la siguiente instancia gubernamental, consolidándose como serias aspirantes al título provincial.

Con estos resultados, la Secretaría de Deportes da por cumplido un inicio exitoso, mientras los coordinadores técnicos ya planifican el desembarco de las próximas disciplinas que buscarán sus pasajes para el cuadro departamental.

FOTO 1: Don Bosco superó en la final a Galo Mareco y sigue en carrera.

FOTO 2: Las Portuaritas con los colores de 1° de Mayo de Villa Hermosa derrotó en la final a Unión de Formosa.

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