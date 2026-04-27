Dueño del Clásico: San Martín se hizo fuerte  en el «17 de Octubre» y trepó en la tabla

El Franjeado venció 1-0 a Sol de América con un gol de penal de Gervasio Núñez. Con este resultado, el equipo del barrio San Francisco se mete en zona de clasificación y deja atrás a su eterno rival.

El Franjeado se quedó con el clásico capitalino al imponerse por 1-0 ante Sol de América, en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A. El experimentado Gervasio Núñez, de penal, anotó a los 16 minutos del complemento el único tanto del encuentro.

El compromiso, disputado en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña, tuvo un primer tiempo de dientes apretados y sumamente parejo. El juego se vio entrecortado por las constantes infracciones y un terreno de juego que no facilitó el traslado fluido. En esa etapa, Sol de América logró neutralizar el circuito de creación del local, evitando que el arquero rafaelino Matías Astrada pasara sobresaltos. Sin embargo, al «Solense» le faltó sintonía fina en ataque para vulnerar a un Matías Humeler que se mostró siempre solvente.

En el complemento, la dupla Omar Larrosa – Ricardo Parola movió las piezas y el equipo comenzó a mostrar una mayor ambición ofensiva. Pese a que Javier Sosa y Bruno Di Martino no tuvieron su tarde más inspirada, Sol de América tuvo un par de ocasiones propicias para llegar al gol y hacer justicia al trámite del compromiso.

A los 16 minutos, la jerarquía individual terminó destrabando el marcador, Gervasio Núñez condujo una rápida salida por la banda derecha y habilitó con precisión a Ricardo Tapia. El delantero controló el balón y, cuando se disponía a rematar, fue derribado por Astrada dentro del área. El árbitro Leonardo Billanueva no dudó y sancionó la pena máxima, que el propio Núñez canjeó por gol con un remate lleno de clase.

El tramo final fue rústico e intenso. San Martín supo aguantar la embestida de un Sol de América que tuvo pasajes favorables pero que terminó pagando cara su falta de eficacia frente al arco.

Con esta victoria, los dirigidos por Marcelo Rubino escalan al tercer lugar de la tabla con 8 unidades, entrando en zona de clasificación directa. Por su parte, Sol de América quedó relegado al quinto puesto con 7 puntos. En la próxima jornada, el «Solense» buscará recuperarse recibiendo a Tucumán Central, mientras que San Martín viajará a Salta para visitar a Juventud Antoniana.

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Todos los resultados

De la fecha 6-Zona 2

Tucumán Central 1-Sarmiento de Resistencia (Chaco) 1

Deportivo Vilelas (Chaco) 0- Juventud Antoniana 1

Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones) 0- Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) 0

San Martín de Formosa 1- Sol de América de Formosa 0

Libre: Boca Unidos de Corrientes

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Fecha 7- Zona 2

Sol de América- Tucumán Central

Juventud Antoniana- San Martín

Sarmiento de Resistencia- Boca Unidos de

Sarmiento de La Banda- Defensores de Vilelas

Libre: Bartolomé Mitre

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FOTO 1: Una postal del duelo entre los equipos formoseños de San Martín y Sol de América en la tercera categoría del fútbol argentino.

FOTO 2: Tabla de posiciones de la Zona 2

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