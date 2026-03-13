El 17 DE OCTUBRE LISTO PARA RECIBIR AL TORNEO FEDERAL A

El estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, en la capital formoseña, propiedad del Club San Martín, fue observado en todos sus sectores por personal calificado de la Policial de Formosa, bomberos, Bromatología de la Municipalidad capitalina, con miras a su habilitación para los partidos oficiales del Torneo Federal A 2026, y el certamen anual de la Liga Formoseña de Fútbol. FOTO: El secretario de la entidad franjeada, Florencio Belotto, ofició de anfitrión de quienes inspeccionaron el estadio.

El estadio en sus diferentes sitios fue reacondicionado y puesto a punto para recibir a los protagonistas del espectáculo, y el público. Nuevas butacas para el sector de plateas, pinturas para plateas y generales, además de reacondicionamientos de vestuarios, y accesos, son algunas de las obras ya concretadas.

En cuanto al campo de juego, el mismo luce en óptimas condiciones. San Martín debutará en el Torneo Federal A, el domingo 22 de marzo, cuando por la primera fecha de la Zona 2 reciba a Defensores de Vilelas (Chaco).