El atleta Bruno Menón fue recibido por el gobernador  Insfrán antes de su viaje al Mundial de Bulgaria

El joven deportista de El Colorado representará a la Argentina en la cita mundialista para atletas con síndrome de Down, que iniciará el próximo 13 de junio.

En un emotivo encuentro que subraya el compromiso provincial con el desarrollo deportivo y la inclusión, el gobernador Gildo Insfrán recibió en su despacho del quinto piso de la Casa de Gobierno al atleta formoseño Bruno Menón, quien este jueves emprende viaje rumbo a Sofía, Bulgaria, para competir en el Campeonato Mundial de Atletismo para personas con síndrome de Down. Menón asistió a la audiencia vistiendo con orgullo la indumentaria oficial de la Selección Argentina. Estuvo acompañado por su padre, Fabián Menón, y por el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, reflejando el sólido esquema de acompañamiento familiar e institucional que apuntaló su exigente camino de preparación.

Durante la reunión, el deportista compartió con el mandatario los detalles de su planificación técnica y las pruebas atléticas específicas en las que medirá fuerzas contra los máximos exponentes internacionales de la disciplina a partir del 13 de junio. Su clasificación a la cita ecuménica llega tras un riguroso proceso formativo, que incluyó su reciente participación en la concentración del seleccionado nacional en Juana Koslay, San Luis.

El viaje de Bruno no solo representa un hito deportivo para la localidad de El Colorado y la provincia de Formosa, sino también una profunda vivencia de superación para su entorno. La comunidad local se ha movilizado activamente para respaldar esta travesía; de hecho, continúa abierta la campaña solidaria para colaborar con los costos logísticos del viaje a través del alias bancario brunomundial2026. Con la valija cargada de ilusiones, el jueves 11 de junio el atleta partirá hacia Buenos Aires, para luego abordar el vuelo internacional el viernes 12 con destino al continente europeo.

El Gobierno de la Provincia y toda la comunidad formoseña acompañan con enorme expectativa este debut internacional, consolidando al deporte como una herramienta fundamental de unión, equidad y proyección social.

FOTO: El gobernador Insfrán junto al deportista Menón y el secretario de Deportes Mario Romay.