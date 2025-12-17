EL AYUDANTE DE PAPÁ NOEL RECORRE FORMOSA Y ENSEÑA A AHORRAR

Cómo obtener un reintegro de hasta 50 mil pesos por mes y pagar en 6 cuotas sin interés con 25% de descuento.

Se acercan las fiestas, y un llamativo personaje navideño recorre los comercios de la provincia con una misión concreta: que la celebración llegue sin que falte nada y que brinde un respiro al bolsillo. El Ayudante Formoseño de Papá Noel, es el nuevo rostro de la campaña del Banco Formosa, que se muestra ingresando a supermercados y recorriendo jugueterías, comercios de indumentaria y regalerías, y explica con naturalidad cómo combinar los beneficios del banco.

En sus recorridas, el personaje propone una lógica simple y muy reconocible para las familias: organizar la Navidad en dos grandes momentos. Por un lado, la mesa de Nochebuena; por el otro, los regalos. Para cada instancia, el Ayudante muestra una herramienta distinta del banco, explicada con ejemplos concretos y fáciles de entender.

Obtener $50 mil pesos de reintegro

Para las compras del día a día en supermercados, almacenes, carnicerías, el Ayudante sugiere aprovechar Onda, la billetera digital del Banco Formosa. Con un celular en la mano y el changuito lleno, recuerda que los lunes, martes y miércoles, pagando con QR en comercios adheridos, Onda devuelve el 40% del consumo, con un tope mensual de $50.000 por cuenta.

25% de reintegro y 6 cuotas sin interés

Cuando llega el momento de los regalos, la escena cambia. El personaje entra a jugueterías, casas de indumentaria y locales de tecnología, y muestra otra parte clave de la propuesta: las tarjetas Chigüé y Visa del Banco Formosa. Allí explica que, en rubros seleccionados, los lunes, martes y miércoles, se puede comprar hasta en 6 cuotas sin interés, combinadas además con un 25% de reintegro con tope de hasta $15.000, una herramienta especialmente pensada para distribuir el gasto de diciembre sin resignar calidad ni cantidad de regalos.

No se trata de elegir entre billetera o tarjeta, sino de usar de manera inteligente cada beneficio en el momento adecuado. La campaña muestra así una estrategia integral que acompaña toda la planificación de las fiestas, desde la primera compra del mes hasta el último regalo bajo el arbolito y apoya el desarrollo comercial de la provincia.