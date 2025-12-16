“El balance del 2025 es muy positivo”, ya que “pudimos  cumplir con todos los objetivos”, afirmó Mario Romay

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia de Formosa, Mario Romay, hizo un balance “muy positivo” de lo realizado en este 2025, afirmando que “en nuestra política deportiva pudimos cumplir con todos los objetivos, tanto de programas propios de la Provincia como también acompañar a las diferentes organizaciones y federaciones”.

Al igual que a “las propuestas impulsadas desde los clubes, a los que, de alguna manera, siempre los acompañamos”, por tanto, “fue un año de muchísimo trabajo”, prueba de ello “es que, nuevamente, el pueblo volvió a elegir en las urnas a los representantes del Modelo Formoseño en comicios nacionales y provinciales para seguir conduciendo los destinos de la provincia”.

“Es fundamental, asimismo, recalcar el orden que tiene la provincia en materia económica”, afirmó Romay, sin dejar de señalar que este es “el segundo año de obra pública nacional paralizada”, sin embargo, “el Modelo Formoseño con el gobernador Insfrán a la cabeza, igualmente, inauguró obras de infraestructura” en diferentes puntos del territorio.

Algunas de las obras más importantes en materia deportiva habilitadas en la ciudad capital fueron la pileta olímpica cubierta y climatizada y una pista de atletismo para deportes de alto rendimiento en el CEF N° 1 y la refacción y ampliación del estadio del Club Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario, en el barrio capitalino Virgen del Rosario.

En el interior, por su parte, varios estadios de fútbol, como, por ejemplo, de la localidad de Chiriguanos, el Club Cacique “Trifón Sanabria” de la colonia La Primavera y el Club “29 de Septiembre”, en la comunidad Laguna Naineck, “mientras que en Laguna Yema hay uno en construcción”, indicó Romay.

Sumó también a la lista de obras los parques acuáticos de Misión Tacaaglé, Ingeniero Juárez, General Belgrano, Tres Lagunas y “en tantos otros lugares del interior. En verdad que este año, el Modelo Formoseño dio muestras de lo que significa el orden y la planificación”, acentuó.

Verano

Por otro lado, apuntó el secretario de Deportes que “esta es la época que comenzamos a acompañar a todas las organizaciones y asociaciones de toda la provincia en cuanto a la premiación de sus torneos”. Al mismo tiempo, “estamos charlando con intendentes y directores de Deportes de algunas localidades por el comienzo de la época de verano, a los fines de brindarles alguna capacitación, en caso de que necesiten, por ejemplo, de guardavidas”, informó.

Juegos de Playa

Luego, acerca de los Juegos Evita Formoseños de Playa, adelantó que se planifica su inicio “después del 20 de enero”, aunque todavía no está confirmado, no obstante, valoró la colaboración de “todos los directores de Deportes de los Municipios del interior e intendentes”, quienes “han acondicionado con cajones de arena al lado de las piletas de los parques acuáticos” justamente ultimando detalles.

Después de los Juegos de Playa, vendrá “la final Provincial, que es en el mes de marzo”, acotó.

Por otro lado, “si bien todos los torneos asociativos y federativos hacen un párate durante el verano, nosotros lo que tratamos de hacer desde el Estado provincial es seguir promoviendo la actividad física y el deporte, adaptándolo” a la época veraniega, de acuerdo al plan de trabajo fijado desde el área.

Las Lomitas

Por último, en esta semana, el funcionario visitó Las Lomitas, donde coordinó con los profesores y guardavidas del Parque Acuático de esa localidad, la próxima apertura de este espacio a cargo de la Secretaría de Deportes. La idea es llevarla a cabo, “entre el 7 y 8 de enero”, adelantó.

Por ese motivo, recorrió las instalaciones, a la vez que también mantuvo diálogo con los referentes políticos de allí, debido a que el Municipio de Las Lomitas ha estado ausente “en todo el año”.

Por eso desde la gestión provincial, apuntalando a ese espacio de recreación y disfrute de las familias, “estamos contentos de que se pudo mantener un equipo de trabajo local”, finalizó.