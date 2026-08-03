El boxeo amateur regresó con  éxito a la ciudad de Formosa

El pugilismo amateur volvió a la capital formoseña con una destacada velada en el microestadio del club San Martín. El evento, organizado por la Federación Formoseña de Boxeo (FFB), contó con púgiles de Capital, Pirané, Laguna Naineck, Clorinda y Comandante Fontana, bajo el arbitraje y la supervisión de autoridades certificadas por la Federación Argentina de Boxeo (FAB).La jornada incluyó los combates clasificatorios provinciales en la categoría Juveniles Varones. Los ganadores obtuvieron el pase al Regional NEA, donde buscarán su boleto para el Torneo Nacional que se disputará en San Juan a fines de agosto.

Jorge Zarza, presidente de la FFB, destacó el comportamiento y la responsabilidad de entrenadores y boxeadores, así como el gran marco de público que acompañó la propuesta. La seguridad policial, la cobertura médica continua y el óptimo estado de las instalaciones garantizaron el éxito de la organización, respaldada también por el equipo de la federación y el SITRAMF.

Campeones juveniles

A continuación la nómina de los campeones juveniles en las distintas categorías. Todos los participantes recibieron sus correspondientes diplomas de parte de la Federación Formoseña de Boxeo.

Hasta 52 Kg: José Stefani (Gero Box- Pirané).

Hasta 56 Kg: Benjamín Gonzáles (Picante Box-Capital)

Hasta 60 Kg: Gonzalo Meza (GyM Acuesta Box- Capital)

Hasta 64 Kg: Matías Romero (Salas Box- Pirané)

Hasta 75 Kg: Joaquín Fernández (Tonga Box- Capital)

La velada también incluyó un combate en la rama femenina, y allí en la

categoría de hasta 60 Kg, la joven Iara Rótela (Aldo Box-Capital) se

impuso por puntos a Daira Cuevas (Aranda Box- Laguna Naineck). También

hubo tiempo para una exhibición entre Carlos Méndez y Lucas Martínez, ambos del

equipo de Acuesta Box.

Para destacar

Un detalle que merece señalarse es el excelente trabajo cumplido por el fiscal general Walter Belotto, y sus colaboradores: El abogado Jhonny Monges, la señora Dilma Mareco, y el flamante arbitro Alberto Ortiz, todos ellos con insignia de la FAB. Profesionalismo y respeto, fueron rasgos que distinguieron a los mencionados miembros de la FFB.

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FOTO 1: El festival en el Club San Martín fue una buena oportunidad para ver en acciones a jóvenes promesas del boxeo provincial.

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FOTO 2: Los protagonistas de la gran fiesta pugilística posan junto al cuadrilátero montado en el micro estadio franjeado.

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FOTO 3: Técnicos de distintos gimnasios posan junto al titular de la FFB Jorge Zarza

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