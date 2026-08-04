El boxeo argentino busca reinventarse mientras crecen las peleas de influencers

En diálogo con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, el periodista especializado en boxeo Gustavo Nigrelli analizó el presente de la disciplina en Argentina y aseguró que el deporte atraviesa una etapa compleja, marcada por dificultades económicas, problemas de organización y la ausencia de figuras convocantes. Además, opinó sobre el crecimiento de las peleas protagonizadas por influencers y streamers, un fenómeno que no representa una amenaza.

Para Nigrelli, la realidad del boxeo argentino responde a una combinación de factores que exceden la irrupción de los nuevos espectáculos digitales. En ese sentido, consideró que la disciplina necesita recuperar credibilidad y fortalecer sus estructuras para volver a captar el interés del público.

Una crisis que va más allá del fenómeno de las redes sociales

A su vez, el especialista sostuvo que el boxeo convencional atraviesa una crisis profunda, impulsada por la situación económica del país, la escasez de grandes referentes y diversos inconvenientes en la organización del deporte. Explicó que estas dificultades repercuten tanto en la formación de nuevos talentos como en la posibilidad de ofrecer espectáculos de mayor nivel.

Respecto al auge de las peleas entre influencers y creadores de contenido, Nigrelli consideró que se trata de un producto distinto, dirigido a otro tipo de público. Por ello, descartó que este fenómeno sea el responsable del momento que vive el boxeo profesional y señaló que ambas propuestas pueden convivir sin competir directamente.

Asimismo, remarcó que uno de los principales problemas del boxeo argentino es la falta de transparencia en la organización de algunos combates. A su entender, cuando los resultados parecen previsibles o existen dudas sobre la competitividad de las peleas, el público pierde interés y disminuye la concurrencia a los estadios.

«El desafío pasa por recuperar la confianza de los aficionados, mejorar la gestión del deporte y generar espectáculos atractivos que permitan volver a posicionar al boxeo entre las disciplinas con mayor convocatoria», agregó.

Según concluyó, el crecimiento de las plataformas digitales puede ser una oportunidad para acercar nuevos públicos, siempre que el deporte de los puños logre fortalecer sus bases y ofrecer un producto competitivo.

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