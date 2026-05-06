El boxeo argentino regresa a los Regionales: los Nacionales Abiertos son «económicamente inviables»

BUENOS AIRES, 5 de mayo de 2026 – La Federación Argentina de Boxeo (FAB) que preside Luis Doffi anunció oficialmente a sus entidades afiliadas la suspensión de los campeonatos nacionales bajo el formato «Abierto». Ante la falta de sedes capaces de afrontar los altos costos operativos, la entidad recomienda retomar el histórico sistema de eliminación regional.

El fin de un experimento costoso

En los últimos años, diversas federaciones provinciales impulsaron la idea de un Nacional Abierto, donde las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) compitieran simultáneamente en una sola sede. Sin embargo, la teoría chocó con la realidad financiera.

El punto de inflexión fue la experiencia de la Federación Cordobesa. Al intentar organizar el Nacional de Mayores, el presupuesto proyectado superó los $40 millones de pesos, una cifra que puso en alerta a toda la dirigencia.

«Organizar un nacional con todas las provincias está muy lejos de lo que algunos reclamaban desde el escritorio», sentenciaron desde una federación provincial.

Radiografía de los costos

La logística de un Nacional Abierto implica movilizar y mantener a más de 250 personas (entre deportistas, técnicos, médicos y árbitros) durante una semana completa. En contraste, el sistema regional reduce esa cifra a menos de la mitad (120 personas).

Un presidente federativo, bajo reserva, fue tajante: “Los que nunca organizaron un nacional no tienen idea del gasto. Alojamiento, cuatro comidas diarias, traslados, médicos y viáticos… es una locura financiera para cualquier provincia hoy en día”.

El respaldo de la dirigencia

La medida cuenta con el aval de figuras clave, como Cristian Martínez, actual vicepresidente de la FAB y presidente de la Federación Correntina de Boxeo. Según Martínez, el retorno a las fases regionales es la única vía para que el boxeo sea sostenible en el interior del país.

“Es la única forma de mantener la competencia federal sin ahogar económicamente a las sedes organizadoras”, señalaron desde su entorno.

Conclusión: Con esta decisión, la FAB busca preservar la actividad amateur asegurando que las provincias puedan seguir siendo anfitrionas de torneos, pero bajo un formato de escala reducida y financieramente responsable. Fuente: El Ring Informativo

FOTO: Luis Doffi titular de la Federación Argentina de Boxeo.