23 de septiembre de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Historias relacionadas

Messenger_creation_EC9906DE-7D75-437B-B26F-277832EED261

Torneo Provincial de Boxeo de  Cadetes «Delfino Altamirano»

reddeportiva 12 de septiembre de 2026 0
Messenger_creation_FC5ABFD4-D128-4C91-8D41-39BC058F4A80

EL PUGILISMO AMATEUR TUVO UNA NOCHE BRILLANTE EN LAS LOMITAS

reddeportiva 23 de agosto de 2026 0
Messenger_creation_45F0FBC6-7220-4D81-925B-2B6764519D9D

Las Lomitas recibe una gran velada  del pugilismo amateur federado

reddeportiva 20 de agosto de 2026 0

Te pueden interesar

Messenger_creation_3956ED07-5076-41BB-87C2-03B1EB150AA0

VOLEIBOL DE LA CAPITALINA

reddeportiva 22 de septiembre de 2026 0
Messenger_creation_682D0B92-6714-4F2A-8CCC-C2063E3F8924

Torneo Federal A: definidos los  cruces de los Cuartos de Final

reddeportiva 22 de septiembre de 2026 0
Messenger_creation_1C0756B7-50BA-4164-84B8-C9F40AAA16E2

El boxeo Cadetes de Formosa vivió su   fiesta y consagró a cinco campeones

reddeportiva 22 de septiembre de 2026 0
Messenger_creation_BB31EA9E-9268-487D-AC8F-BC1AACF0537F

JOFRÉ FIRMÓ CONVENIO CON EL KINGS TRAIL CLUB DE PARAGUAY

reddeportiva 22 de septiembre de 2026 0