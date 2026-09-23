El boxeo Cadetes de Formosa vivió su   fiesta y consagró a cinco campeones

El gimnasio cubierto del Club San Martín, en el corazón del barrio San Francisco, volvió a vestirse de gala para recibir una de las citas más esperadas del pugilismo local: el Torneo Provincial de la categoría Cadetes. Organizado por la Federación Formoseña de Boxeo (FFB), bajo la conducción de Jorge Zarza, el evento no solo fue una vidriera para el semillero pugilístico, sino también un punto de encuentro y camaradería para la familia del deporte de los puños enguantados.

La jornada comenzó mucho antes de que sonara la primera campana. En la previa, delegaciones de Capital, Pirané, Naicneck y General Belgrano compartieron un almuerzo de fraternidad, seguido de una charla técnica de actualización. El momento de mayor emotividad de la tarde llegó con el merecido homenaje a Delfino Altamirano; el recordado entrenador recibió una placa recordatoria y el cerrado aplauso de un público que reconoció su entrega de años al boxeo formativo.

Sobre el cuadrilátero, la paridad y la técnica fueron las grandes protagonistas. Con el aval de la Federación Argentina de Boxeo y el respaldo del gobierno provincial, los jóvenes talentos brindaron un espectáculo limpio y de alto nivel. La localidad de Pirané fue la gran ganadora de la jornada, logrando que sus dos escuelas de boxeo principales (Salas Box y Gero Box) se quedaran con los cinco títulos en juego.

Los cinco consagrados que consiguieron su pasaporte directo para integrar la selección formoseña en el próximo Torneo Regional son:

Hasta 44 kg: Brian Simbron (Salas Box – Pirané)

Hasta 57 kg: Agustín López (Salas Box – Pirané)

Hasta 60 kg: Ezequiel Aranda (Salas Box – Pirané)

Hasta 70 kg: Lucas Alegre (Gero Box – Pirané)

Hasta 75 kg: Lucas Altamirano (Gero Box – Pirané)

El festival, que se completó con dos atractivos combates en la categoría Mayores, cerró el telón en un clima de absoluta cordialidad y respeto mutuo. Formosa ya tiene a sus representantes; ahora, el boxeo provincial espera con ansias la confirmación de la fecha y sede del Regional para demostrar de qué está hecha su cantera.

FOTO 1: Las organizadores, entrenadores y campeones posan al borde del ring.

FOTO 2: Delfino Altamirano recibió un emotivo reconocimiento de la Federación Formoseña de Boxeo.

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