El boxeo de los Juegos Evita Formoseños tuvo su gran fiesta en el Club San Martín

El Club San Martín se convirtió en el epicentro del pugilismo provincial con la llegada de los Juegos Evita Formoseños. Organizado por la Secretaría de Deportes de Formosa, el torneo buscó consagrar a los mejores talentos juveniles en cuatro categorías masculinas y tres femeninas, brindando un espectáculo de alto nivel deportivo y gran convocatoria.

La competencia contó con una fiscalización rigurosa a cargo de la Federación Formoseña de Boxeo (FFB), presidida por Jorge Zarza y afiliada a la Federación Argentina de Boxeo (FAB), lo que garantizó la transparencia y el cuidado de los jóvenes atletas sobre el ring.

La delegación de Las Lomitas fue la gran protagonista de la jornada, demostrando la excelente preparación de sus boxeadores al coronar a cuatro campeones y sumar varias medallas de plata. Las localidades de Pirané y Formosa Capital también festejaron títulos en un torneo que dejó en claro que el semillero del boxeo provincial está más fuerte que nunca.

Los ganadores de las finales y dueños de las medallas quedaron definidos de la siguiente manera:

Rama Femenina

Hasta 52 kg: 1) Lorena Pérez (Pirané) y 2) Reina Verón (Las Lomitas)

Hasta 57 kg: Livia Quiroga (Las Lomitas)

Hasta 60 kg: Susana Cabañas (Las Lomitas=

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Rama Masculina

54 kg: 1) Thiago Núñez (Formosa) y 2) Rito Da Silva (Las Lomitas)

60 kg: Raúl Rojas (Las Lomitas) y 2) Cristián Almara (Las Lomitas=

63 kg: Ronaldo Díaz (Las Lomitas) y 2) Thiago Páez (Formosa)

69 kg: Lucas Ocampo (Pirané) y 2) Carlos Alegre (Las Lomitas)

Con estos resultados, los nuevos campeones provinciales no solo se colgaron la medalla de oro, sino que también ratificaron el gran crecimiento de este deporte en el interior formoseño.

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FOTO 1: Los campeones del boxeo juvenil posan con sus respectivas medallas-

FOTO 2: Integrantes del equipo de trabajo de la Federación Formoseña de Boxeo que fiscalizó el provincial.

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