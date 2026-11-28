Un nuevo episodio del ciclo televisivo El Deporte en la Memoria saldrá al aire este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16, por la pantalla de Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad, el programa rendirá homenaje al pugilismo —el recordado «deporte de las narices chatas»— a través de la trayectoria y el testimonio del exboxeador Silvestre Mendoza.

Oriundo del barrio San Francisco de la capital formoseña, Mendoza desarrolló su carrera deportiva entre las décadas de 1970 y 1980. Tras un destacado paso por el amateurismo en la categoría wélter, dio el salto al profesionalismo, etapa en la que llegó a integrar el equipo del mítico estadio Luna Park.

En la actualidad, el exdeportista continúa ligado a la actividad como entrenador. Durante el programa, dialogará mano a mano con el periodista especializado Alfredo Domínguez, miembro de la conducción nacional de la Unión de Periodistas de Boxeo (UPERBOX), quien años atrás lo vio combatir en reiteradas ocasiones en la emblemática cancha de básquetbol del Club Don Bosco.

Foto 1: Silvestre Mendoza y Alfredo Domínguez durante un pasaje de la entrevista que se emitirá este fin de semana por la señal satelital de Canal 3.

Foto 2: Avance publicitario del programa El Deporte en la Memoria con Silvestre Mendoza como protagonista.

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