EL BOXEO EN «EL DEPORTE EN  LA MEMORIA» POR CANAL 3

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19:00, con repetición el domingo a las 16:00, por la señal de Canal 3 de Formosa. En esta ocasión, el ciclo rendirá un homenaje al boxeo formoseño con la presencia en el estudio del ex pugilista y actual entrenador Silvestre Mendoza.

Mendoza desarrolló una destacada campaña como amateur y, en el campo rentado, llegó a formar parte del equipo de luchadores del mítico estadio Luna Park. Además, en su faceta como director técnico, fue el responsable de guiar la carrera de Antonina Ayala, quien se consagró campeona mundial en la categoría pluma.

La entrevista estará a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien conoce a Mendoza desde la década del 70 y repasará junto a él sus memorables cruces ante el paraguayo Carlos Ezcurra. Será una gran oportunidad para revivir una época dorada del deporte provincial.

Epígrafe de foto: Silvestre Mendoza junto al periodista deportivo Alfredo Domínguez en el estudio del canal provincial.

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