El boxeo federado regresa a Formosa con  un selectivo provincial juvenil

La Federación Formoseña de Boxeo (FFB) reanudará este sábado la actividad pugilística oficial en la capital provincial con la realización de un festival boxístico de carácter selectivo. La jornada, que se desarrollará en las instalaciones del Club San Martín —ubicado en el barrio San Francisco—, servirá como instancia clasificatoria para el Torneo Regional de Chaco y el posterior Campeonato Nacional Juvenil Masculino en la provincia de San Juan.

Según informó el presidente de la FFB, Jorge Zarza, la actividad oficial comenzará a las 15. El certamen contará con la participación de púgiles provenientes de gimnasios de Formosa Capital, Pirané, Laguna Naicneck, Clorinda y Comandante Fontana.

Tras los combates selectivos, la cartelera ofrecerá una serie de exhibiciones y concluirá alrededor de las 20, con un enfrentamiento amateur de fondo.

Los protocolos previos, que incluyen el registro de atletas, el pesaje oficial y el estricto control médico, se concentrarán a partir de las 9, en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM).

En dicho recinto, las delegaciones del interior recibirán asistencia nutricional con el desayuno y el almuerzo, antes de su traslado definitivo al escenario Franjeado donde ya se encuentra instalado el cuadrilátero. La fiscalización y la jefatura de las autoridades de mesa estará a cargo de Walter Belotto, acompañado por Jhonny Monges y Dilma Mareco, todos colegiados por la Federación Argentina de Box (FAB).

Asimismo, se destaca el debut formal del joven Alberto Ortiz, quien ejercerá como árbitro principal tras obtener su correspondiente insignia de la entidad matriz nacional. La organización confirmó que los dispositivos de seguridad, atención sanitaria y logística para el público ya se encuentran plenamente coordinados.

FOTO: El presidente de la FFB Jorge Zarza junto a dirigentes del interior en una de las reuniones previas al festival de hoy en el Club San Martín.

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