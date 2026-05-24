El boxeo oficial en Formosa: La articulación estratégica entre la Federación y los Juegos Evita

En el ámbito deportivo provincial, la expresión “el boxeo de los Evita” suele utilizarse de manera genérica. Sin embargo, este ecosistema competitivo se fundamenta en una estructura técnica y administrativa compuesta por dos instituciones con roles diferenciados, pero cuyos objetivos convergen en el desarrollo del pugilismo juvenil.

Marco institucional y funciones técnicas

La Federación Formoseña de Boxeo, actualmente presidida por Jorge Luis Zarza, se constituye como la máxima autoridad técnica en la provincia. Su responsabilidad radica en la fiscalización de los combates, la designación de árbitros y jueces, la supervisión de pesajes y la aplicación estricta del reglamento deportivo. Como entidad rectora que nuclea a clubes y gimnasios, es el organismo que otorga el aval oficial necesario para la práctica legal y segura de la disciplina.

Por otro lado, los Juegos Evita Formoseños representan la vertiente estatal y social. Bajo la órbita de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, dirigida por Mario Romay, este programa se encarga de la ingeniería logística. Su gestión abarca desde el proceso de inscripción hasta el suministro de indumentaria, transporte y la coordinación de las sedes, garantizando la participación de jóvenes tanto de la capital como del interior provincial.

La sinergia en la competencia

La operatividad de este sistema se basa en un esquema de colaboración mutua: mientras la Secretaría de Deportes provee el marco institucional y los recursos, la Federación aporta el rigor técnico. Esta alianza se materializa en la organización de las competencias pugilísticas en el marco de los Juegos Evita Formoseños.

Requisitos y categorías para la competencia juvenil

Para acceder al circuito de los Juegos Evita, los atletas deben cumplir con una serie de criterios técnicos y etarios:

Edad: La convocatoria principal se centra en la categoría Sub-16 (14 y 15 años), con eventuales aperturas para la categoría Sub-14.

Afiliación: Es condición obligatoria pertenecer a un gimnasio registrado ante la Federación Formoseña de Boxeo.

Proceso clasificatorio: El camino hacia el podio inicia en las etapas municipales o departamentales, progresa hacia la fase provincial y culmina con la representación de Formosa en las finales nacionales.

Definición por peso

En la rama masculina, las categorías de peso para la temporada 2025 se establecieron en los rangos de 48, 52, 54, 57, 60 y 63 kg. En el caso de la rama femenina, las divisiones se ajustan de manera proporcional al padrón de inscriptas, asegurando la paridad competitiva.

En conclusión, la estructura del boxeo formativo en Formosa opera como un engranaje donde la normativa técnica y la política deportiva se unen para profesionalizar la base del deporte local y proyectar a los jóvenes talentos hacia el escenario nacional.

FOTO: En la noble disciplina del deporte de los puños, el ente rector del pugilismo federado de Formosa siempre ha privilegiado a los jóvenes. Es por ello su compromiso con la Secretaría de Deportes en cuanto a la fiscalización de los Juegos Evita Formoseños.