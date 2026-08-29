El Chorro se llevó el título en el fútbol Masculino en los Juegos Evita

El equipo sub 18 de El Chorro fue el campeón de la Final Provincial de fútbol masculino de los Juegos Evita Formoseños que se disputaron desde el lunes en Laguna Blanca.

Los flamantes campeones superaron la instancia de grupo y luego se consagraron como los mejores al vencer en los dos cruces siguientes en definiciones desde el punto penal. Superaron primero a los locales de Laguna Blanca en semifinales y en el encuentro por el título lo hicieron ante Laguna Naineck.

El torneo se disputó a lo largo de tres jornadas en las canchas de Atlético Laguna Blanca y 8 de Diciembre con la participación de 13 equipos. Afrontaron la fase clasificatoria en cuatro zonas desde donde surgieron los semifinalistas. Así se conformaron los grupos: A: Formosa, Laguna Naineck y Río Muerto. B: El Chorro, General Belgrano y Misión Laishí. C: Ingeniero Juárez, Las Lomitas y Villa Dos Trece. D: Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, Pastoril y Pozo de Maza.

En la tercera y última jornada, cumplida en la mañana del miércoles, estaba en juego todo, en primera instancia con las semifinales. Allí Laguna Naineck le ganó a Villa Dos Trece por 2 a 1 y hubo empate 2 a 2 entre Laguna Blanca y El Chorro en el otro cruce, que necesitó de la definición desde el punto penal donde El Chorro se impuso por 5 a 4.

Laguna Blanca se quedó con el tercer puesto al vencer a Villa Dos Trece por 2 a 1 y luego llegó la final entre El Chorro y Naineck que terminó sin goles. Con el 0 a 0 hubo que recurrir de nuevo a la puntería desde el punto penal y El Chorro volvió a ser el más efectivo ganando por 4 a 3.

El equipo campeón de El Chorro tuvo estos integrantes: Claudio Salvatierra, Matías Guerra, Kevin Maza, Gonzalo Campos, Erik Salvatierra, William Pérez, Mauro Fernández, Miguel Bega, Tobías Dávalos, Alejandro Tocarchuk, Jonathan Dávalos, Mariano Molina, Denis Palavecino, Gabriel Sandoval, Lucas Palma y Gonzalo Concha. Entrenador, Cristian Rodríguez.

La jornada en cancha de Atlético Laguna Blanca se cerró con la correspondiente entrega de premios que contó con las autoridades de la Municipalidad anfitriona siempre a la par de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria en esta propuesta del Gobierno para con el deporte.

Foto: Histórico logro deportivo para El Chorro. Campeón en el provincial de fútbol disputado en Laguna Blanca.

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