EL CLUB 8 DE DICIEMBRE PRESENTÓ A SU EQUIPO DE TRABAJO PARA EL 2026

En el transcurso de una importante reunión de trabajo, el Club 8 de Diciembre, institución presidida por la profesora Alicia Valdez, presentó oficialmente a quienes serán los encargados de los planteles de las distintas disciplinas, de cara a las competencias oficiales de la temporada 2026 (FOTO).

La institución cuya sede y complejo deportivo se encuentran en el Lote 15 Bis de la capital formoseña, buscará mantener el protagonismo en el deporte provincial. A continuación, todos los detalles.

FUTBOL

Coordinador: Alberto Sbardella.

Cuerpo técnico 1ra división.

Técnico: Agustín » Wity» Galarza.

Ayudante de campo: Hernán » lechuga» Castillo Preparador físico: Sergio Silva.

Preparador de arquero:

Daniel Boschi.

Salud: Dr. Martí Sosa.

Kinesiólogo: Fredy Zaracho.

CATEGORIAS INFERIORES:

Técnico: Nicola Carracela,

Maximiliano Vázquez, Diego Blanco.

Infantiles:

Carlos Larroza y Maximiliano Vázquez

DEPORTES ADAPTADO

Coordinador: Marcos Martínez.

Profesores: Kabullyn Alyuen, Nerea Gómez,

Max Sanabria, Gonzalo Basic, Mauricio Rambado, Luciano Díaz.

VOLEY

Coordinador: Hugo Cabrera.

Técnica 1ra División:

Mimí Sosa.

Ayudante: Luciana Bordón.

Categorías infantil y juvenil:

Romina Parada, Mariana Martínez.

FUT SAL

Diego Blanco, Alberto Sbardella.

Kinesiologo: Fredy Zaracho.