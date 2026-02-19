EL CLUB 8 DE DICIEMBRE PRESENTÓ A SU EQUIPO DE TRABAJO PARA EL 2026

En el transcurso de una importante reunión de trabajo, el Club 8 de Diciembre, institución presidida por la profesora Alicia Valdez, presentó oficialmente a quienes serán los encargados de los planteles de las distintas disciplinas, de cara a las competencias oficiales de la temporada 2026 (FOTO).
La institución cuya sede y complejo deportivo se encuentran en el Lote 15 Bis de la capital formoseña, buscará mantener el protagonismo en el deporte provincial. A continuación, todos los detalles.
FUTBOL
Coordinador: Alberto Sbardella.
Cuerpo técnico 1ra división.
Técnico: Agustín » Wity» Galarza.
Ayudante de campo: Hernán » lechuga» Castillo Preparador físico: Sergio Silva.
Preparador de arquero:
Daniel Boschi.
Salud: Dr. Martí Sosa.
Kinesiólogo: Fredy Zaracho.
CATEGORIAS INFERIORES:
Técnico: Nicola Carracela,
Maximiliano Vázquez, Diego Blanco.
Infantiles:
Carlos Larroza y Maximiliano Vázquez
DEPORTES ADAPTADO
Coordinador: Marcos Martínez.
Profesores: Kabullyn Alyuen, Nerea Gómez,
Max Sanabria, Gonzalo Basic, Mauricio Rambado, Luciano Díaz.
VOLEY
Coordinador: Hugo Cabrera.
Técnica 1ra División:
Mimí Sosa.
Ayudante: Luciana Bordón.
Categorías infantil y juvenil:
Romina Parada, Mariana Martínez.
FUT SAL
Diego Blanco, Alberto Sbardella.
Kinesiologo: Fredy Zaracho.