El Club Aborigen albergará esta noche el primer entrenamiento  del Preseleccionado de Seven de la Unión de Rugby de Formosa (URF).

La Unión de Rugby de Formosa pone en marcha un nuevo proceso selectivo con la mira puesta en las próximas competencias nacionales. Bajo las premisas de rendimiento, compromiso y evolución deportiva, el cuerpo técnico provincial inicia una etapa de evaluación abierta que arranca formalmente hoy, miércoles 22 de julio de 2026, a las 21, en las instalaciones del Club Fundación Aborigen Rugby, en el barrio La Nueva Formosa.

La nómina inicial de 20 convocados presenta una fuerte base de los clubes de la capital, destacándose el aporte de Aguará con siete representantes, seguido por Caza y Pesca y el club anfitrión con cinco jugadores cada uno. La lista la completan exponentes de Qompi, Chajá y la incorporación de Ignacio Paz, proveniente del rugby cordobés.

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Nómina completa de convocados

Aguará R.C.

Benítez, Lautaro

Urbieta, Axel

Altamirano, Juan

Pignochi, Lautaro

Fleitas, Natan

Díaz, Ramiro

González, Gastón

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Caza y Pesca

Oviedo, Donato

Idoyaga, Marcos

Campuzano, Iván

Vergara, Antonio

Idoyaga, Antonio

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Fundación Aborigen

González, Roque

Zorrilla, Juan

Corrales, Luis

Rivero, Eusebio

Torrent, Brandon

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Qompí

Francia, Luis

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Chajá

Mareco, Octavio

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Universitario de Córdoba

Paz, Ignacio

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Desde la URF enfatizaron que esta primera lista tiene carácter provisional. El proceso de captación permanecerá abierto durante toda la preparación, otorgando oportunidades a aquellos rugbiers que se destaquen en el torneo local. Los clubes de la provincia mantendrán un rol activo en el acompañamiento y potenciación de sus atletas para definir el plantel definitivo.

FOTO: Formosa inicia la preparación para afrontar los desafíos nacionales en el rugby reducido.

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