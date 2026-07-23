El Club Aborigen albergará esta noche el primer entrenamiento del Preseleccionado de Seven de la Unión de Rugby de Formosa (URF).
La Unión de Rugby de Formosa pone en marcha un nuevo proceso selectivo con la mira puesta en las próximas competencias nacionales. Bajo las premisas de rendimiento, compromiso y evolución deportiva, el cuerpo técnico provincial inicia una etapa de evaluación abierta que arranca formalmente hoy, miércoles 22 de julio de 2026, a las 21, en las instalaciones del Club Fundación Aborigen Rugby, en el barrio La Nueva Formosa.
La nómina inicial de 20 convocados presenta una fuerte base de los clubes de la capital, destacándose el aporte de Aguará con siete representantes, seguido por Caza y Pesca y el club anfitrión con cinco jugadores cada uno. La lista la completan exponentes de Qompi, Chajá y la incorporación de Ignacio Paz, proveniente del rugby cordobés.
—
Nómina completa de convocados
Aguará R.C.
Benítez, Lautaro
Urbieta, Axel
Altamirano, Juan
Pignochi, Lautaro
Fleitas, Natan
Díaz, Ramiro
González, Gastón
—
Caza y Pesca
Oviedo, Donato
Idoyaga, Marcos
Campuzano, Iván
Vergara, Antonio
Idoyaga, Antonio
—
Fundación Aborigen
González, Roque
Zorrilla, Juan
Corrales, Luis
Rivero, Eusebio
Torrent, Brandon
—
Qompí
Francia, Luis
—
Chajá
Mareco, Octavio
—
Universitario de Córdoba
Paz, Ignacio
—
Desde la URF enfatizaron que esta primera lista tiene carácter provisional. El proceso de captación permanecerá abierto durante toda la preparación, otorgando oportunidades a aquellos rugbiers que se destaquen en el torneo local. Los clubes de la provincia mantendrán un rol activo en el acompañamiento y potenciación de sus atletas para definir el plantel definitivo.
FOTO: Formosa inicia la preparación para afrontar los desafíos nacionales en el rugby reducido.