El Club Aguará presentó el 44º Seven del Reencuentro

Este fin de semana se realizará la cuadragésima cuarta edición del Seven del Reencuentro, torneo de rugby y hockey organizado por el Club Aguará, que realizó la presentación oficial en sus instalaciones, sito sobre la avenida Néstor Kirchner al 2900. FOTO: Un pasaje de la presentación del seven más añejo del rugby formoseño.

“Los desafíos son muy grandes, sabemos que los que realizaron el Seven del Reencuentro dejaron la vara muy alta y tenemos que estar a la altura. Hay muchas expectativas, hay chicos que vienen de afuera, este año contamos con la presencia de referees de la provincia, de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Tucumán y Córdoba, lo que dará un poco de calidad al evento, tanto para el rugby como el hockey. Estamos muy contentos. Seguramente el tiempo nos va a acompañar, viene con un poco de lluvia hasta el jueves”, dijo Matías Ríos, presidente del Club Aguará, en diálogo con AGENFOR.

Sobre el objetivo de este tradicional evento expresó que “es reencontrarse con amigos y que esto sea una fiesta. A la parte deportiva y técnica no le damos tanta importancia porque durante el año tenemos mucha exigencia en ese aspecto. Ahora tratamos de que los chicos y chicas se relajen, jueguen mezclados, con su camada, con los amigos que se fueron a estudiar y volvieron por vacaciones. Esa es la idea del Seven del Reencuentro desde su creación”.

“Hasta el momento tenemos 16 equipos de rugby, 12 de hockey sobre césped y siete de hockey de césped sobre sintético. Las inscripciones son hasta el día viernes, se cierran las listas y se arman los fixtures, se les entrega a los delegados de cada equipo el fixture con el reglamento y los precintos para el ingreso al predio durante los dos días”, informó.

El Seven en el Club Aguará es una competencia de rugby y hockey en la modalidad de siete contra siete, con dos tiempos de siete minutos. Pero además de la competencia habrá otros atractivos. “Este año, al igual que en años anteriores, el patio gastronómico lo dirigen exjugadores del club, pero la que va a laburar es gente que está compitiendo en el club: el plantel superior de rugby, el plantel superior de hockey, los juveniles de rugby y los viejos zorros (veteranos) que siempre nos ayudan. El patio gastronómico va a ser la familia del zorro laburando para el zorro”, sostuvo Ríos.

Además, agregó que “a la noche, cuando termina la actividad deportiva del sábado, va a haber una fiesta en el club que la organizamos nosotros. El domingo, después de la entrega de premios, se hace un tercer tiempo extendido para seguir compartiendo con los amigos y cerrar las persianas”.

De la presentación también formó parte Luis Scribano, presidente de la Unión de Rugby de Formosa, que manifestó que “la Unión de Rugby viene acompañando todos los eventos que se viene realizando, Seven de clubes libres, pero que enriquecen nuestra competencia. Como sabemos, los años que tiene este Seven lo hacen de gran importancia y trasciende la región. El deseo de la URF es promover y seguir creciendo en nuestro deporte, por eso acompañamos acá y donde nos toque estar para el desarrollo del rugby formoseño”.