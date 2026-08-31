EL CLUB ESTUDIANTES EN  EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este fin de semana por la pantalla del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad será momento de recordar la historia del Club Estudiantes del barrio San Francisco, entidad afiliada a la Liga Formoseña de Fútbol.

Es por ello que fueron invitados los dirigentes Antonio Ferreyra y Hugo Rodas, dos socios fundadores, que desde hace casi treinta años se mantienen firmes en la tarea de cimentar la grandeza de la institución “Pincharrata”. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, un profesional que conoce en profundidad la historia de los clubes capitalinos.

Será un buen momento para fijar la mirada en uno de los tantos clubes de barrio que trabajan a favor de los niños, jóvenes y adultos capitalinos.

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