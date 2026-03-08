El Consejo Federal crearía una nueva categoría semiprofesional que comenzaría a jugarse en 2027

La misma sería anunciada en el cónclave dirigencial del 7 de Marzo en Córdoba. La primera edición se disputaría en la próxima temporada y tendría, como mínimo, 64 participantes. Algunos accederán por la vía deportiva y otros por mérito institucional. En cuanto al calendario, irá de Abril a Noviembre. Está en evaluación que tenga un número mínimo de contratos profesionales. Por su parte, el Torneo Regional Federal Amateur se mantendría, pero con cambios. Detalles.

Golpe sobre la mesa. Eso es lo que intenta el Consejo Federal y tras varios meses de análisis, la estructura de campeonatos se vería modificada. A partir de Abril de 2027 se comenzaría a disputar un flamante campeonato semiprofesional que será revitalizante para las grandes instituciones relegadas del interior. El mismo pasará a ser el segundo torneo en el orden, detrás del Federal A. El anuncio se haría de manera formal este próximo sábado 7 de Marzo en el tercer encuentro nacional de dirigentes en Córdoba.

Según pudo saber de manera exclusiva ASCENSO DEL INTERIOR, el proyecto madre contemplaría que esté integrado por, como mínimo, 64 equipos. Es decir, ocho equipos (si finalmente son 64) en cada una de las ocho regiones deportivas. Un número de clubes accederían a la nueva competencia por la vía deportiva desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 y otros por mérito institucional, utilizando los criterios de las licencias -historia, actuaciones recientes, infraestructura, no poseer deudas, personería jurídica al día, etc.-. En cuanto a su duración, sería de aproximadamente ocho meses (Abril – Noviembre) para que vaya de manera paralela al Federal A.

Bajo este mandamiento, está en evaluación que la misma tenga un número mínimo de contratos profesionales. Además, se estipularía un régimen fijo de ascensos y descensos, todavía con número a definir. Su formato será similar a lo actual: una primera fase todos contra todos en su región, para luego dar paso a los playoffs decisivos.

—

EL TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR SIGUE EN PIE, PERO CON CAMBIOS

Cabe destacar que el Torneo Regional Federal Amateur SEGUIRÁ vigente, aunque sufrirá modificaciones.

A partir de esta temporada (2026) y de aquí en adelante, la competencia iniciaría entre los meses de Agosto-Septiembre para finalizar en Diciembre.

El mismo seguirá recibiendo a los campeones de ligas/federaciones homologadas y quienes obtienen licencias deportivas. Esta edición y las siguientes habrá un número fijo de equipos por región que ascenderán al flamante torneo.

—

ASÍ SERÍA LA NUEVA ESTRUCTURA DE TORNEOS DEL CONSEJO FEDERAL

TEMPORADA 2026

TORNEO FEDERAL A (MARZO-DICIEMBRE)

TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR (AGOSTO/SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)

INFORMACIÓN EXCLUSIVA DE ASCENSO DEL INTERIOR

TEMPORADA 2027

TORNEO FEDERAL A (MARZO-DICIEMBRE)

NUEVO TORNEO (ABRIL-NOVIEMBRE)

TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR (AGOSTO/SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)