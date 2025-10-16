Federal

EL CORDOBÉS CORREA DIRIGIRÁ COSTA BRAVA –SAN MARTÍN

Porreddeportiva

Oct 16, 2025

 

El Consejo Federal de la AFA confirmó este miércoles que el colegiado cordobés Jonathan Daniel Correa (FOTO) será el encargado de impartir justicia en el cruce entre Costa Brava de General Pico y San Martín de Formosa, a cumplirse el domingo desde las 17, en el estadio Nuevo Pacaembú, en la provincia de La Pampa. El choque, corresponde a la ida de la tercera fase de la Reválida del Torneo Federal A 2025 en la búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional.

Todos los detalles

Domingo 19 de Octubre

Costa Brava- San Martín de Formosa

Horario: 17

Arbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba)

Líneas: José Emanuel Serale (Córdoba) y Evelin Romina Luján (Deán Funes)

Cuarto árbitro: Leandro Andrés Sosa Abrile (Pascanas)

Estadio: Nuevo Pacaembú- General Pico (La Pampa)

Juego de vuelta: 2 de noviembre en Formosa

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Federal

TFA: SAN MARTÍN GANÓ Y AVANZÓ A LA TERCERA FASE DE LA REVÁLIDA

Oct 12, 2025 reddeportiva
Federal

TFA: SAN MARTÍN RECIBE A SOL DE MAYO CON LA PREMISA DE GANAR Y SEGUIR EN CARRERA

Oct 12, 2025 reddeportiva
Federal

TFA: CUATERNA ARBITRAL DE CORRIENTES PARA SAN MARTÍN- SOL DE MAYO DE VIEDMA

Oct 9, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA GANÓ  EN COMODORO RIVADAVIA 69-61

16 de octubre de 2025 reddeportiva
Federal

EL CORDOBÉS CORREA DIRIGIRÁ COSTA BRAVA –SAN MARTÍN

16 de octubre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA JUEGA A  LAS 20:30 EN COMODORO RIVADAVIA

15 de octubre de 2025 reddeportiva
Voleibol

MUCHO VÓLEY POR ELTORNEO OFICIAL DE LA CAPITALINA 2025

15 de octubre de 2025 reddeportiva