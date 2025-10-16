EL CORDOBÉS CORREA DIRIGIRÁ COSTA BRAVA –SAN MARTÍN

El Consejo Federal de la AFA confirmó este miércoles que el colegiado cordobés Jonathan Daniel Correa (FOTO) será el encargado de impartir justicia en el cruce entre Costa Brava de General Pico y San Martín de Formosa, a cumplirse el domingo desde las 17, en el estadio Nuevo Pacaembú, en la provincia de La Pampa. El choque, corresponde a la ida de la tercera fase de la Reválida del Torneo Federal A 2025 en la búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional.

—

Todos los detalles

Domingo 19 de Octubre

Costa Brava- San Martín de Formosa

Horario: 17

Arbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba)

Líneas: José Emanuel Serale (Córdoba) y Evelin Romina Luján (Deán Funes)

Cuarto árbitro: Leandro Andrés Sosa Abrile (Pascanas)

Estadio: Nuevo Pacaembú- General Pico (La Pampa)

Juego de vuelta: 2 de noviembre en Formosa

—