El correntino Billanueva dirigirá el duelo entre San Martín y Sol de América

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la programación de la sexta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal “A” 2026. Se confirmó que el árbitro correntino, Leonardo Enmanuel Billanueva, será el encargado de impartir justicia en el cruce entre los equipos formoseños de San Martín y Sol de América.

El cotejo tendrá lugar el domingo 26 a las 16:30, en el estadio “17 de octubre” del barrio San Francisco. En lo que va de la temporada, Villanueva ya dirigió a ambos conjuntos: al «Franjeado» en su duelo ante Defensores, y al «Solense» en su partido frente a Sarmiento de La Banda.

En sus últimos ocho enfrentamientos, San Martín y Sol de América registran una notable paridad: tres victorias para el equipo de Marcelo Rubino, tres para los dirigidos por la dupla Omar Larrosa – Ramón Parola, y dos empates.

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Detalles de la Fecha 6 – Zona 2

Partido: San Martín vs. Sol de América

Día y hora: Domingo 26 de abril, 16:30 hs.

Árbitro: Leonardo Enmanuel Billanueva (Corrientes).

Asistentes: Mariano González (Santa Fe) y Robertino Rosas (Esperanza).

Cuarto árbitro: Ángel Ayala (Corrientes).

Estadio: 17 de Octubre (Club San Martín, Formosa).

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FOTO: San Martín y Sol de América otra vez frente a frente por la tercera categoría del fútbol argentino.