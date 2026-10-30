El correntino Billanueva impartirá justicia en la revancha entre Sol de América y Antoniana

El Consejo Federal de la AFA confirmó la designación del colegiado para este encuentro decisivo, correspondiente a la segunda ronda de la Reválida del Torneo Federal A 2026. El árbitro principal Leonardo Billanueva estará acompañado por una terna íntegramente litoraleña, completada por los asistentes correntinos Nicolás Sosa y Andrés Franco, mientras que Rodrigo Maidana, oriundo de Posadas, oficiará como cuarto réferi.

El escenario del enfrentamiento será el estadio del Lote 34, ubicado en la capital formoseña, donde el pitazo inicial se dará este sábado 31 de octubre a las 19. Tras el duro revés sufrido en Salta, donde el conjunto local se impuso por un contundente 3-0, la escuadra conducida por Ricardo Parola se enfrenta a un complejo desafío logístico y futbolístico. El elenco solense está obligado a conseguir una victoria por un margen mínimo de tres goles para igualar la serie global; un escenario que, gracias a la ventaja deportiva que posee por su posición en la tabla, le otorgaría de forma automática el boleto hacia los cuartos de final.

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