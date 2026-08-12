El deporte como escuela de vida: Jofré ratificó   su apoyo a los clubes de barrio de Formosa

El intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, encabezó un emotivo encuentro con las familias, entrenadores y niños de la Escuela de Fútbol Galo Mareco. Acompañado por Paula Cattáneo, el jefe comunal formalizó la entrega de camisetas y pelotas oficiales destinadas a fortalecer los entrenamientos diarios de la institución comunitaria.

Durante el acto, el mandatario destacó el rol fundamental que cumplen los clubes de barrio como espacios de contención social y desarrollo humano para las infancias formoseñas. El intendente Jofré sostuvo que «donde hay deporte, hay futuro», subrayando el valor de las familias, los profesores voluntarios y las instituciones de contención.

Remarcó que las políticas municipales seguirán priorizando a las organizaciones vecinales, al considerar que el deporte es una escuela de compañerismo, respeto y disciplina. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gestión de mantener una asistencia directa y cercana a quienes trabajan cotidianamente por el bienestar de la niñez.

FOTO: El ingeniero Jorge Jofré junto a la gran familia de la Escuela de Fútbol Galo Mareco.

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