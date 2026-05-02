El Deporte en la Memoria: Julio Fabio revive la historia del Club Ferroviario por la pantalla de Canal 3

Este fin de semana, el ciclo conducido por Alfredo Domínguez presentará un recorrido imperdible por los más de 100 años de la tradicional institución capitalina, de la mano de uno de sus máximos referentes. Este sábado a las 19 y domingo a las 16, la señal de Canal 3 de Formosa emitirá un nuevo capítulo del programa “El Deporte en la Memoria”, un espacio dedicado a rescatar las trayectorias y anécdotas que forjaron la identidad deportiva de la provincia.

En esta oportunidad, el invitado central será Julio Fabio, una figura cuya vida ha estado ligada de manera inquebrantable al Club Ferroviario. Durante la entrevista, Fabio relatará en primera persona los hitos más significativos del popular «Tren del Oeste». La charla profundizará en los orígenes de esta institución, fundada en el otoño de 1921 por trabajadores del Ferrocarril, y cómo se convirtió en un pilar social y deportivo de la ciudad capital.

Una vida de pertenencia

El testimonio de Julio Fabio es de un valor histórico incalculable, ya que recorre todas las facetas posibles dentro de un club:

Sus inicios: Desde las divisiones formativas donde dio sus primeros pasos.

En la cancha: Su llegada y debut en la Primera División del fútbol local.

En el escritorio: Su transición hacia la dirigencia, rol que continúa desempeñando con compromiso hasta la actualidad.

La conducción estará a cargo del reconocido periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien, gracias a su perfil de investigador y estudioso del deporte formoseño, logra un diálogo fluido y cargado de datos que enriquecen el relato histórico.

Días y horarios de emisión:

Sábado: 19:00 hs.

Domingo: 16:00 hs. (Repetición).

FOTO: Julio Fabio y Alfredo Domínguez durante la grabación del programa que se verá este fin de semana por el canal provincial.