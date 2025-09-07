EL DEPORTE EN LA MEMORIA LA APUESTA DEL CANAL 3 PARA HOY

Polideportivo

Sep 6, 2025

Sep 6, 2025

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el ex futbolista y actual dirigente del Club San Lorenzo, Cristián Jara Lunghi. FOTO: Cristián Jara Lunghi y Alfredo Domínguez, en un pasaje del programa que saldrá al aire este fin de semana.

Jara Lunghi, en su etapa de futbolista vistió las camisetas de Boca Juniors, Marte Fútbol Club de México, Sol de América de Paraguay, Talleres de Perico, además Sol de América y Sportivo Patria de Formosa, entre otros. Actualmente es el presidente del Club San Lorenzo que milita en la Primera División de la Liga Formoseña de Fútbol.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo, Alfredo Domínguez, quien conoce a Jara Lunghi desde sus primeros pasos en las divisiones formativas de San Lorenzo.

 

 

