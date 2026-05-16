Polideportivo

El Deporte en la Memoria rinde homenaje a la trayectoria del Chajá Rugby & Hockey Club

Porreddeportiva

May 16, 2026

Este fin de semana, la pantalla de Canal 3 de Formosa se vestirá de gala para recibir un nuevo capítulo de El Deporte en la Memoria, el ciclo que rescata la identidad y las hazañas del acervo deportivo local. En esta entrega, el protagonismo recaerá sobre el Chajá Rugby & Hockey Club, una institución que se ha consolidado como un pilar fundamental en la formación de deportistas y valores en la provincia. El programa estará en pantalla este sábado a las 19, y el domingo a las 16.

La emisión contará con la presencia de Sebastián Diez, actual presidente de la entidad, y Juan Carlos Nicolás, dirigente de extensa trayectoria. Ambos referentes dialogarán sobre el pasado, presente y futuro de la familia «Plumífera», recorriendo desde los desafíos de su fundación hasta el próspero presente que atraviesan de cara a un nuevo aniversario institucional.

La conducción estará a cargo del periodista Alfredo Domínguez, cuya solvencia y profundo conocimiento sobre la historia de la disciplina de la ovalada garantizan un análisis técnico y humano de alto nivel. El encuentro promete ser un documento audiovisual imprescindible para comprender la evolución del rugby y el hockey en la región.

FOTO 1: Sebastián Diez y Juan Carlos Nicolás junto al periodista Alfredo Domínguez en el estudio del canal provincial.

FOTO 2: Promoción del programa El Deporte en la Memoría.

 

 

Por reddeportiva

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