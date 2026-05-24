El Deporte en la Memoria: Un viaje a las raíces del fútbol formoseño con Juan Gabriel Espinoza

La señal de Canal 3 de Formosa se prepara para una nueva entrega de El Deporte en la Memoria, el ciclo que rescata las trayectorias más significativas del ámbito local. Este fin de semana, la pantalla recibirá a Juan Gabriel Espinoza, un hombre cuyo apellido es sinónimo de fútbol en la provincia y cuya vida ha estado dedicada íntegramente a la formación y la competencia de alto rendimiento. El programa se emitirá este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16.

Una trayectoria de jerarquía

La emisión propone un recorrido cronológico por la carrera de Espinoza, quien dio sus primeros pasos en San Luis Rey. Su talento lo llevó tempranamente a Buenos Aires, donde vistió la camiseta de Boca Juniors hasta la división reserva y tuvo un paso destacado por Tigre.

Tras su experiencia en el fútbol nacional, regresó a su tierra natal para jerarquizar los planteles de Chacra 8, Sportivo Patria y 13 de Junio, consolidándose como una figura central del deporte local.

Del campo de juego a la docencia

Tras colgar los botines, Espinoza encontró su verdadera vocación en la formación. Con un cuarto de siglo de trayectoria en el fútbol infantil, hoy se desempeña como coordinador en el Club San Lorenzo, siendo un referente ineludible para las nuevas generaciones de futbolistas formoseños.

Un encuentro entre pares

La conducción estará a cargo del periodista Alfredo Domínguez. La entrevista promete una profundidad especial: ambos profesionales compartieron el aula en la escuela de directores técnicos de la AFA (Filial Formosa). Esta afinidad técnica y personal permitirá una charla que irá más allá de los datos estadísticos, explorando la táctica, la pedagogía deportiva y la nostalgia de una familia ligada históricamente al balón.

Epígrafe: Juan Gabriel Espinoza y Alfredo Domínguez en un pasaje del programa que saldrá al aire este fin de semana por la señal del canal provincial.