El Deporte en la Memoria: Un viaje al corazón  de las páginas doradas del fútbol formoseño

Este fin de semana, la pantalla de Canal 3 de Formosa se convertirá en un auténtico altar del recuerdo. El prestigioso ciclo El Deporte en la Memoria nos invita a detener el tiempo y encender la nostalgia, rescatando del baúl de las grandes hazañas las trayectorias de dos glorias vivientes de nuestra tierra: Rubén González y Rafael Rodolfo López.

Bajo la sensible y lúcida conducción del periodista Alfredo Domínguez —testigo presencial en su juventud de aquellos días de barro y gloria—, el envío promete ser un puente hacia una época donde el fútbol se jugaba con el corazón en la mano.

El programa se emitirá este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16.

Los hilos de la memoria que se tejerán en el estudio: La fría y lluviosa tarde en que Formosa miró a los ojos a Diego.

Se recordará la mítica inauguración del estadio de la Liga Formoseña de Fútbol, aquel inolvidable 16 de julio de 1981. González y López recordarán qué se sentía vestir la camiseta de la selección local para enfrentar a la Selección Argentina, que llegó con un joven Diego Armando Maradona derrochando magia en nuestro césped.

La epopeya del Decano en el 76: Viajaremos al domingo 22 de agosto de 1976, el día en que Sportivo Patria grabó su nombre en los altares del fútbol grande al clasificar al Torneo Nacional. Una gesta colectiva donde tanto González como López fueron piezas vitales, columnas vertebrales de un equipo que hizo llorar de alegría a una provincia entera.

La charla también repasará las sutiles huellas de calidad que ambos invitados dejaron en el profesionalismo. González, paseando su prestancia con la camiseta de Independiente de Avellaneda y cruzando la cordillera para brillar en el Deportivo Magallanes de Chile; López, forjándose en las exigentes inferiores del «Rojo» para luego entregar su mística en el recordado All Boys.

Una cita imperdible con la emoción, los nombres que marcaron a fuego nuestra identidad deportiva y el perfume de aquellos años donde el fútbol de Formosa tocaba el cielo con las manos. Prepare el mate, acomódese en el sillón y déjese llevar por la memoria, con la señal clavada en el Canal de la avenida 9 de Julio y Junín.

FOTO: Rafael Rodolfo López, Rubén González y el periodista deportivo Alfredo Domínguez, en una postal del programa que saldrá al aire este fin de semana.

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