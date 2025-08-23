Polideportivo

EL DEPORTE ES UN DERECHO Y AHORA ESTÁ GARANTIZADO EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN”, AFIRMÓ MARIO ROMAY

En diálogo con Radio Formosa, Mario Romay (FOTO), secretario de Deportes y Recreación Comunitaria en uso de licencia y actual convencional constituyente por el Partido Justicialista, resaltó la importancia de que el acceso pleno al deporte quede plasmado en la nueva Constitución provincial.

“El deporte es un derecho y el Estado no puede desconocerlo como una actividad fundamental para todas las personas”, afirmó Romay, al destacar que la reforma garantiza que cada formoseño, sin importar su edad o lugar de residencia, pueda acceder a la práctica deportiva en condiciones de igualdad.

El convencional cuestionó a la oposición por minimizar este avance. “Algunos dijeron disparates, como que los estadios o polideportivos los iba a construir el sector privado. ¿Quién va a levantar 1.500 escuelas con polideportivos si no es el Estado? Ese desconocimiento refleja que no comprenden que el deporte es salud, convivencia e integración social”, sostuvo.

Romay también advirtió sobre los intentos de privatización: “Los clubes son de los deportistas, de los socios y de las familias, no de dos o tres gerentes que los vean como un negocio. Ya vimos en otros lugares cómo terminan esas experiencias: con instituciones endeudadas y al borde de la desaparición”.

Finalmente, expresó su satisfacción por el logro histórico de esta reforma. “Para mí es un orgullo representar al deporte en la Convención. Con el tiempo todos valorarán lo que significa que el derecho al deporte quede asegurado en la Constitución de Formosa. Es un paso que trasciende a dirigentes y gobiernos, porque queda para siempre en beneficio de nuestro pueblo”.

 

 

