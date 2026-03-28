EL FEDERATIVO DE CLUBES CON UNA ATRAYENTE PROGRAMACIÓN

La tercera fecha de las revanchas del Torneo Federativo de Clubes 2026, que organiza la Federación Formoseña de Fútbol (FFF), se jugará íntegramente entre el sábado y domingo, en diferentes localidades del interior provincial. El certamen que reúne a equipos pertenecientes a las ligas afiliadas a la Federación, entregará un cupo para jugar la próxima edición del Torneo Regional Amateur, en la órbita del Consejo Federal de la AFA. FOTO: Estrellas de Laishí, uno de los buenos equipos que interviene en el Federativo.

A continuación, la programación completa

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